Manual do Mundo: Iberê fala sobre recordes batidos e propostas indecentes

Com mais de 19 milhões de seguidores, o canal Manual do Mundo, comandado por Iberê Thenório e Mari Fulfaro, é um exemplo de empreitada que deu certo.

Em 2008, quando criou o canal no YouTube, Iberê - que é formado em jornalismo, já conhecia o funcionamento da TV. Com passagem pela Rede Globo, sua ideia com o Manual do Mundo era fugir do modelo tradicional das emissoras.

Eu sabia como funcionava por dentro, sabe? E não era algo com o qual eu gostaria de voltar a trabalhar, por uma questão hierárquica mesmo. Eu queria fazer as coisas que eu gosto

Iberê Thenório

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o youtuber lembra que, à época do lançamento do canal, a plataforma de vídeos ainda era pouco valorizada, vista como algo que possivelmente iria desaparecer. "A mentalidade da TV na época era de "engolir os youtubers", conta.

Iberê chegou a fazer alguns programas na TV fechada, como a série "Experimentos Extraordinários", criada e produzida pelo canal Cartoon Network.

Foi uma experiência muito importante para eu perder o medo da câmera. Até então, se eu viesse numa entrevista como essa, não dormia à noite, ficava muito nervoso

Iberê Thenório

A relação com canais de TV aberta tem se estreitado nos últimos anos. Em 2025, o Manual do Mundo entrou na grade fixa da Record News, com um quadro sobre ciência no programa Zapping, com exibição de segunda à sexta-feira.

Aposta alta: "o grande projeto do Manual do Mundo foi ter construído um submarino"

Levou mais tempo do que o programado, mas saiu. Além de três recordes registrados no Guinness Book, o Manual do Mundo também pode se orgulhar de ter construído seu próprio submarino.

A aventura, que levou quatro anos para ficar pronta e custou aproximadamente o preço de um carro zero, é, para Iberê Thenório, um dos projetos que mais marcaram a história do canal.

Construir um submarino não é só trabalhoso, é perigoso, ele pode implodir com você dentro e a consequência é a pior de todas

Iberê Thenório

'Se eu fosse para a TV, teria que fazer o que eles achavam legal e não o que eu queria'

Já cogitei sair do YouTube: 'estou o tempo todo pensando em trabalho'

Manter milhares de seguidores no YouTube e nas redes sociais não é uma tarefa fácil. Não à toa, muitos criadores consideram abandonar a profissão. Iberê Thenório, do Manual do Mundo, confessou que já quis desistir, dada a quantidade de esforço e dedicação que produzir conteúdo online demanda.

Tem horas que é muito cansativo. Desde que a gente começou, eu não tenho uma vida normal. Estou o tempo todo pensando em trabalho. É uma sensação constante de que você não está dando conta

Iberê Thenório

Ainda assim, apesar da rotina cansativa, a vontade de continuar fazendo o que gosta é maior do que a de interromper as atividades. "Eu já falei para a Mari (esposa e co-criadora do canal) que quero me aposentar para fazer vídeos para o YouTube".

'A renda da audiência é a mais estável que existe nesse negócio'

É possível ter uma noção de quanto dinheiro os canais do YouTube com grande alcance vão arrecadar por mês. Mesmo com oscilações de faturamento, o rendimento dos anúncios é o mais certeiro de cair na conta dos criadores de conteúdo.

Com 19,4 milhões de seguidores, Iberê Thenório, do Manual do Mundo, explica que é possível estabelecer uma média de quanto deve receber pelos vídeos, levando em conta os diferentes níveis de audiência em períodos específicos do ano, como Black Friday, Natal e férias de janeiro - quanto as visualizações costumam cair.

Apesar de não saber o valor exato, a renda da audiência é a mais estável que existe dentro do negócio, porque é recorrente. Vai cair no fim do mês. Um patrocinador, se falar que acabou a verba, é tchau. Você não ganha nada no mês seguinte

Iberê Thenório

