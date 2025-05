Gretchen vai à Justiça contra Jenny Miranda por 'ofensas' nas redes sociais

Gretchen, 65, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo contra Jenny Miranda, 38.

O que aconteceu

Objetivo é reverter uma decisão de primeira instância que negou pedido de urgência para que conteúdos considerados ofensivos à imagem da cantora fossem removidos da internet. Ela também pede que Jenny seja proibida de fazer novas publicações.

Defesa da artista afirma que Gretchen e Jenny são "desafetos declarados" por "questões de foro íntimo". A situação teria se agravado após a entrada da rainha do rebolado no reality show "Power Couple Brasil" (Record), com repercussão em páginas de fofoca.

Decisão inicial rejeitou pedido de urgência da cantora. O fundamento foi a ausência, naquele momento, de elementos suficientes que comprovem a autoria das supostas publicações ofensivas. A juíza responsável ponderou que a imposição de restrições à liberdade de expressão exige cautela.

Procurada por Splash, Jenny não retornou o contato. Se o fizer, o texto será atualizado.

Rompimento

Jenny namorou Thammy, filho de Gretchen, em 2010. A relação durou quatro meses, mas foi intensa: os dois chegaram a morar juntos e marcar a data do casamento.

Mesmo após o término, Jenny manteve contato com Gretchen. A cantora passou a se referir à ex-nora como "filha" e disse tê-la adotado —mas o processo nunca foi formalizado na Justiça.

Quando Bia, filha de Jenny, entrou na Fazenda, Gretchen afirmou que não tinha parentesco com as duas. A rainha do rebolado enviou uma notificação extrajudicial para que Jenny pare de usar o sobrenome "Miranda", e disse que a ex-nora a usou para ficar famosa.