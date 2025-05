'Garota do Momento': Clarice planta semente da vingança após assassinato

Nesta terça-feira (20), em "Garota do Momento" (Globo), Clarice e Beatriz revelam a história de Valéria e Bia para Arlete.

Sabendo de toda a verdade, Arlete confronta Juliano e Maristela sobre o assassinato de Valéria, aumentando o clima de tensão na reta final da trama.

Clarice (Carol Castro), Arlete (Bete Mendes) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Jacira se preocupa com a presença de Talía. Beto sugere minar a confiança dos Alencar por meio de matérias difamatórias nos jornais. Zélia pressiona Basílio a escolher seu lado na guerra contra os Alencar. Ana Maria visita Topete no hospital. Basílio estrela o comercial do novo produto da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.