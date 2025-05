Atriz de 'Chiquititas' desabafa sobre descoberta de câncer de pele

Flávia Monteiro, 52, comentou sobre seu diagnóstico de câncer de pele e a retirada do tumor em uma cirurgia de emergência.

O que aconteceu

Intérprete de Carolina em "Chiquititas" relembrou a descoberta do câncer. "Achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação, e isso coincidiu justamente com a época do documentário [Geração Chiquititas]. Meu médico me proibiu de dançar", revelou à jornalista Heloisa Tolipan.

Atriz indicou que dermatologista suspeitou do tumor. "Era uma micro pinta na região do joelho. Fui à dermatologista e ela achou esquisita. Pediu uma biópsia e um exame histológico. Era um melanoma de grau dois. Fiquei com um talho na perna gigantesco. Mas, de todo modo, imagina se eu não tivesse visto", destacou.

Como retirou o tumor, Flávia Monteiro não precisou passar por quimioterapia e radioterapia. A estrela de "Vale Tudo", de 1988, mantém apenas um acompanhamento médico.