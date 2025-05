Filho de Latino reage a acusações do pai com vídeo do cantor fumando

Guilherme Rocha, 27, filho do cantor Latino, usou as redes sociais para rebater as acusações feitas pelo pai.

O que aconteceu

Após ser acusado de dependência química por Latino, Guilherme publicou um vídeo em que o cantor aparece fumando. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá", escreveu o filho.

Latino chegou a relatar como era a convivência com o filho, cuja paternidade só foi reconhecida quando o jovem já tinha 18 anos. "Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só a ausência do pai. Ele tinha um problema mais sério: a dependência química".

O cantor também acusou o filho de extorsão. "Ele vivia dizendo que, se quisesse falar mal de mim, as pessoas acreditariam. Passei a vida dando dinheiro para ele. Estou cansado de ser extorquido pelo meu próprio filho", comentou.