Êta Mundo Melhor: 1ª foto de Dita e Candinho antecipa novo rumo da história

Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) vão viver um romance em "Êta Mundo Melhor". Próxima novela das 6 da Globo tem estreia marcada para junho.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai ser

A personagem vivida por Jeniffer Nascimnto retorna ao universo criado por Walcyr Carrasco como protagonista. Ela promete movimentar a vida do eterno caipira interpretado por Sergio Guizé — e seu fiel burro de estimação, o Policarpo.

Sobrinha de Manoela (Dhu Moraes), Dita começa a história casada com Quincas (Miguel Rômulo), com quem tem um filho, Joaquim (Tom Zé). Logo no começo da trama, ela parte para São Paulo atrás de informações sobre Filomena e procura por emprego na Rádio. É nesse momento que ela reencontra Candinho. Após se separar de Quincas, começa a se envolver com o protagonista. Dita vai virar uma grande cantora popular ao longo da trama.

Atriz celebra a sua primeira protagonista em novelas. "É um grande presente. Nunca imaginei que o protagonismo viria de uma personagem que eu já vivi anteriormente. Eu defino esse momento como resultado de muito esforço, trabalho e dedicação. Afinal, comecei a atuar muito cedo, aos cinco anos. Estou muito feliz com esse reconhecimento".

Eu diria que Dita é uma mulher à frente do seu tempo, pois está sempre disposta a quebrar paradigmas da sociedade em prol da sua felicidade. Ela não abaixa a cabeça pra ninguém, mas, ao mesmo tempo, sabe o momento certo de dizer as verdades. Além disso, ela é muito determinada. Vai lutar para conquistar os seus objetivos sem esquecer de quem ela é. Jennifer Nascimento

Sergio Guizé, que volta ao papel que marcou sua trajetória na TV, também destaca a química entre os personagens. "Eles se conheciam desde pequenos e, quando a Dita vai cantar na cidade grande, com um filho pequeno, para sobreviver, ele se apaixona por ela. Mas Dita e Candinho têm muito mais coisas em comum do que eles poderiam prever. Tenho certeza que esse casal vai inspirar, divertir e emocionar".

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Continuação

"Êta Mundo Melhor" dá continuidade à história de "Êta Mundo Bom", exibida em 2016, e traz novos desafios para personagens já conhecidos, além de apresentar outros núcleos e tramas inéditas. Ambientada no fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, a novela tem direção artística de Amora Mautner e é escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson.

'Êta Mundo Melhor' vem com uma história totalmente nova, apesar de manter boa parte dos personagens e o mesmo tom caipira do Candinho. Que tem a ver com a minha infância no Interior, o humor caipira. No entanto, tem novidades, com a entrada do núcleo infantil, no orfanato, além de outros personagens. O Candinho é um personagem ícone, de histórias que se perpetuam, a sua força nos trouxe até aqui. Nunca me distanciei dele, mas é sempre uma alegria muito grande escrever de novo. E conviver com ele vai ser muito gostoso. Walcyr Carrasco

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia (Eliane Giardini, em 'Êta Mundo Bom!'). Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena (Débora Nascimento, em 'Êta Mundo Bom!') morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

'Êta Mundo Melhor!' tem muito da personalidade do Candinho, fala sobre a importância de lutar pelos seus sonhos, pelo que você acredita. Mauro Wilson