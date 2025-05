Eduardo Sterblitch diz que dono da RedeTV! pediu sua demissão

Eduardo Sterblitch, 38, relembrou que quase foi demitido por um "comportamento indecente".

O que aconteceu

Apresentador lembrou de quando se vestia de Freddie Mercury prateado. "Imagina um prêmio da Globo, uma estreia de novela, todo mundo com as melhores roupas, e aí vem um cara pintado de prata com sunga, querendo te entrevistar", disse no episódio de ontem do Papo de Segunda (GNT).

Ele disse que quase foi demitido por causa de um evento na casa dos donos da RedeTV!. "A Hebe foi jantar com os donos da Rede TV!. Quando juntava muitos jornalistas, eu ia com o microfone para o meio da multidão, porque eu era só mais um da imprensa, mas tinha o azar de estar pintado. Aí sujei o terno de 60 mil dólares do dono da RedeTV!. No dia seguinte, teve uma ligaçãozinha pedindo minha cabeça. [...] Não conseguiram."