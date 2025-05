Eduardo Costa rebate críticas ao visual careca: 'Inteligência vale mais'

Eduardo Costa, 46, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que vem recebendo em relação ao novo visual.

O que aconteceu

O cantor afirmou que valoriza mais sua inteligência do que a aparência física. "Nunca me achei um homem bonito, nem perto disso. Sempre me achei muito comum. Mas, culturalmente, sou um sujeito interessante, e inteligência vale mais do que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza. Minha busca pelo saber não é para me sentir superior a ninguém. Minha busca pela filosofia, pelo intelecto, é de Deus", declarou nas redes sociais.

Eduardo já tinha feito comentários sobre o procedimento. No fim de semana, em entrevista ao portal Conceito Sertanejo, o cantor deu a primeira declaração após surgir sem o cabelo. "Meu cabelo estava muito ralo. Usei muita bomba no passado, muito anabolizante, e o estresse da pandemia também contribuiu... meu cabelo foi caindo. Já tinha pouco cabelo no alto da cabeça e algumas entradas", explicou.