É uma tranqueira? 'Kakegurui Bet' da Netflix tem recepção mista entre fãs

Estreou, na semana passada, na Netflix, a série live-action "Kakegurui Bet", uma versão norte-americana do anime de jogos de azar "Kakegurui". Adaptação ocidental de animes japoneses ainda é um tópico sensível para otakus, que já passaram por traumas como "Dragon Ball Evolution" e "Death Note", mas às vezes o público se surpreende como em "Speed Racer" ou "One Piece".

No caso de "Kakegurui Bet", a série foi detonada por vários críticos em todo o mundo. A "Variety", por exemplo, considerou a produção da Netflix como "repetitiva" e que "não vale a aposta". Há também quem diga que "Bet" nada tem a ver com a série original, parecendo mais um spin-off de "Elite" ou qualquer outra produção ambientada em uma escola norte-americana.

Mesmo considerada ruim por quem assistiu, curiosamente a recepção de "Kakegurui Bet" nas redes sociais é bem mista. Enquanto já consagraram a série como a sucessora espiritual de 'Death Note', há quem tenha se divertido com a farofada e com o roteiro sem muito sentido.

Isso nos faz pensar: será que toda produção precisa ser excelente? Será que é muito errado se divertir com algo meio ruim, mas que nos distrai e arranca algumas risadas involuntárias? Ainda não tive a oportunidade de dar o play nos 10 episódios de "Kakegurui Bet", mas a julgar pelos comentários gerais vou me preparar para receber o pior (e rir disso).

'Kakegurui Bet'

Streaming: Netflix

Live-Actions ocidentais que são BONS

"Speed Racer"

Ignore a opinião de quem fala mal deste filme. Dirigido pelas irmãs Wachowski, "Speed Racer" é uma das mais divertidas e espirituosas adaptações de um anime já feitas. As diretoras pegaram todos os elementos da versão original e transformaram em um espetáculo pirotécnico. Assista!

"A Vigilante do Amanhã"

Tirando de lado o fato de terem escolhido a Scarlett Johansson, a Giovanna Antonelli de Hollywood, para interpretar uma mulher asiática, o filme baseado em "Ghost in the Shell" é bem redondinho. A trama segue bem a história original e pode até divertir quem se atrai pelo gênero ficção científica.

"You and Idol Precure" é a maior campanha anti-idol

Como já contei em outra matéria aqui em Splash UOL, basicamente a franquia "Precure" são séries anuais de garotas mágicas produzidas pela Toei, empresa responsável pelo sucesso de "Sailor Moon". Desde 2020 as séries estão sendo disponibilizadas aos brasileiros no mesmo dia da exibição japonesa, o conhecido "simulcast", e passei a acompanhar as franquias desde "Tropical-Rouge! Pretty Cure".

A temporada de 2025 é "You and Idol Pretty Cure", uma trama com temática de cantoras idol, e recentemente chegou ao fim o primeiro quarto da série. Com isso já posso fazer uma avaliação mais certeira e dizer que, infelizmente, não estou gostando da temporada. Vou até além: é quase uma propaganda ao contrário desse interessante mundo das idols!

A ideia de criar um anime de garotas mágicas temáticas de idol é atraente, o fato dos poderes delas serem lançadas como "singles" é bem divertida e esta série conta com profissionais experientes, como a diretora Chiaki Kon ('Sailor Moon Cosmos') e o roteirista Yoichi Kato ('Yo-Kai Watch'), mas não consegue entregar o carisma presente em temporadas passadas.

Sempre falta alguma coisa em "You and Idol", é como se o anime nunca chegasse lá. As personalidades das protagonistas não se destacam, as tramas estão um pouco chochas e as transformações estão sem carisma. Essa avaliação não é um atestado de temporada ruim (ainda), mas o anime precisa se esforçar muito para entregar algo divertido como já fez em "Soaring Sky! Precure" ou "Wonderful Precure!".

"You and Idol Precure"

Streaming: Crunchyroll (legendado)

Matérias da Semana em Splash UOL

Live para debater Crunchyroll Anime Awards

Se você está lendo esta newsletter no dia de lançamento ainda dá tempo de prestigiar a próxima live de animes em Splash UOL no dia 20/05 às 19h! Receberei Pedro Henrique Ribeiro, do Omelete, para debater o Crunchyroll Anime Awards. Não perca!

Tá pegando fogo nesse anime, bicho!

Essa semana rolou matéria sobre o anime "Fire Force", um dos destaques da atual temporada. A história dos bastidores dessa série é bem curiosa porque rolou um hiato grande entre a segunda e essa atual leva de episódios, então confira a matéria.

Conheça a verdadeira "Kakegurui"

A versão norte-americana está bem humilhada pelos fãs, mas felizmente ainda temos o anime original para assistir e se envolver. Essa matéria conta tudo sobre o fenômeno "Kakegurui" e ainda detalha histórias dos bastidores, confira aqui.

Yoichi Kato: roteirista que entende de crianças e idols

A diretora Chiaki Kon, de "You and Idol Precure", já é bastante conhecida no meio otaku, mas Yoichi Kato não é um nome tão conhecido e merece ser exaltado nesse nosso quadro. Nascido em 1979, o roteirista começou a trabalhar no meio otaku em 2004, no anime "Harukanaru Yoki No Naka de: Hachiyoushou".

Logo, Kato foi se enveredando pelo mundo dos animes infantis, escrevendo episódios de "Yu-Gi-Oh GX" (2005), "Kekkaishi" (2006), "Detetive Conan" (2008) e "Yatterman" (2008). Seu trabalho mais importante, no entanto, veio em 2013 quando se tornou o responsável pela redação do anime "Yo-Kai Watch", uma grande aposta na época.

A partir daí, Kato se firmou no mundo dos roteiros. Além de ficar responsável por filmes e sequências de "Yo-Kai Watch", o roteirista cuidou de "Space Brothers" (2012) e dos animes de idol "Aikatsu!" (2014) e "Dream Festival" (2016). Com essa experiência em produções infantis de humor e no mundo dos idols, ele foi convidado para desenvolver "You and Idol Precure" após trabalhar no roteiro do filme de "Wonderful Precure!".

Uma marca nos seus roteiros é o humor bem absurdo e a forma doce que trata um universo tão cruel quanto o do showbiz japonês. Ele pode ainda não ter colocado em "You and Idol" toda a habilidade que conhecemos de "Yo-Kai Watch", mas nós, fãs de "Precure", estamos aguardando.

Até a próxima semana, otakus!