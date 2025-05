Duda Nagle passa por perrengue ao ficar 'irreconhecível' após luta com Popó

Duda Nagle, 42, contou que não estava sendo aprovado em sistemas de reconhecimento facial após sua luta com Popó, 49.

O que aconteceu

O ator disse que chegou a ser barrado da academia que frequenta após a luta. Devido aos ferimentos que sofreu, seu rosto apresentou inchaços e hematomas. Ele também chegou a quebrar o nariz. "Nem a catraca da academia de reconhece. Dá 'acesso negado'", contou, rindo, no Instagram.

Duda acrescentou que não foi apenas na catraca da academia que teve problemas. "Logo depois da luta, não conseguia desbloquear o meu celular".

Ele lutou contra Popó no último sábado (17), no Fight Music Show, em São Paulo. O evento marcou a estreia de Duda como boxeador. Durante a luta, ele levantou cinco vezes do chão e permaneceu até o fim, até que, por decisão dos juízes, Popó foi declarado vencedor.