Rei do R&B no K-pop: novo disco de Baekhyun aposta na dança e sensualidade

Byun Baekhyun lançou seu quinto minialbum, "Essence of Reverie", e bateu o recorde de solista mais vendido em 2025, com 840 mil cópias vendidas, além de se consolidar como rei do R&B no K-pop, graças a sua trajetória no gênero ao longo dos anos.

by #BAEKHYUN has now surpassed 840,000 copies sold on Hanteo. pic.twitter.com/djIdKOjIl8 -- KOREAN SALES (@koreansales_twt) May 20, 2025

O disco chega repleto de faixas sensuais e dançantes, com referências de blues, soul e pop. Ao todo, são sete músicas, que somam pouco mais de 20 minutos, selando parceria com Colde (Kim Hae-soo), famoso músico e produtor sul-coreano.

O cantor havia lançado como pré-single "Chocolate", que já dava o tom do que seria o disco. Com uma voz acima da média, Baekhyun mostra sua qualidade vocal sempre que entra em um estúdio. Das músicas mais simples às mais difíceis, seja no EXO, no CBX ou solo, a voz dele se destaca.

Desde que o artista se tornou independente e dono da própria empresa, a INB100, a participação dele nas produções e letras das músicas aumentou. "Elevator", single principal de trabalho do novo disco traz as já "marcas registradas" do cantor: coreografia e R&B anos 2000.

Com letras bastante explícitas e sensuais, algo não muito comum no k-pop, Baekhyun ganha destaque por mostrar o que sente, de forma sedutora e direta. A faixa "Lemonade" talvez seja a que melhor capta essa essência, que foi parar no título do disco.

A nova turnê do cantor, cujo nome é o mesmo do disco, "Essence of Reverie", começa em junho em Seul e tem o Brasil já como segundo destino. Essa será a primeira vez que o país faz parte do início de uma turnê mundial de um artista de K-pop.

Os ingressos para o show de Baekhyun, que acontece dia 15 de junho no Vibra São Paulo, esgotaram em menos de uma hora. Com mais de 50 mil pessoas na fila virtual para comprar ingressos, a demanda do cantor foi cinco vezes maior que o número de pessoas que o espaço comporta. Vários fãs ficaram frustrados por terem ficado sem ingressos e pedem, nas redes sociaism, por nova data.

? BAEKHYUN WORLD TOUR em SÃO PAULO



ESGOTOU! Os ingressos para o show do BAEKHYUN no Brasil estão oficialmente ESGOTADOS em todos os setores.



Os ingressos acabaram em 30 minutos, e a fila ultrapassou 40 mil pessoas. O Vibra São Paulo tem capacidade para 7 mil.? pic.twitter.com/dkgZixMFqN -- ExoProjectt (@ExoProjectt) May 19, 2025

Ouça o disco "Essence of Reverie" aqui: