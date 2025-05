Diretores de filme sobre Gaza dizem que festival em Cannes oferece plataforma necessária

Por Francesca Halliwell e Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - A decisão de incluir um filme ambientado em Gaza na seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes chega em um momento particularmente urgente para o pequeno enclave costeiro, disseram os cineastas palestinos gêmeos Arab e Tarzan Nasser.

"Há uma necessidade de dar uma plataforma para a voz da Palestina, a história palestina, a história de Gaza, em um festival internacional como o Festival de Cinema de Cannes, com um grande público de todo o mundo", disse Arab Nasser à Reuters nesta terça-feira.

O filme dos irmãos, "Once Upon A Time in Gaza" (Era uma vez em Gaza), que compete na categoria Un Certain Regard, estreou no festival no sul da França na segunda-feira.

Seus trabalhos anteriores incluem "Condom Lead", primeiro curta palestino a competir em Cannes em 2013, o longa-metragem de estreia de 2015 "Degradê" e "Gaza Mon Amour" de 2020.

"Once Upon A Time in Gaza" começa em 2007, ano em que o grupo islâmico Hamas assumiu o controle de Gaza, com o traficante de drogas de baixo escalão Osama (Majd Eid) administrando uma barraca de falafel que serve de fachada.

Seu subalterno, Yahya (Nader Abd Alhay), cuida do restaurante e anseia por uma vida melhor fora de Gaza.

Depois de um incidente com um policial corrupto, a história avança rapidamente para 2009, quando o Hamas assumiu totalmente o controle, e Yahya é escalado para uma série de TV de aparência barata encomendada pelo grupo sobre um militante que morreu como herói na luta contra Israel.

Yahya tem a intenção de simbolizar toda uma geração de habitantes de Gaza que ficaram presos no enclave costeiro com poucas perspectivas, disse Tarzan Nasser.

"Talvez sua sorte tivesse mudado se Israel tivesse permitido que ele deixasse a Faixa de Gaza", disse o diretor, que, junto com seu irmão, está exilado na Jordânia há mais de uma década.

O nome do filme pretende capturar o ritmo de Gaza na época, onde não há estabilidade ou continuidade, e "um incidente agora se tornaria um 'era uma vez' amanhã", disse Arab Nasser.

Mas tem um significado diferente em relação ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas no sul de Israel e fez 251 reféns.

Esse ataque desencadeou a atual campanha de Israel que, até agora, matou mais de 50.000 palestinos e devastou Gaza.

Agora "nos referimos a toda Gaza como 'era uma vez', porque Israel destruiu Gaza de norte a sul e danificou todos os meios de vida", acrescentou.

"Todas as lembranças, todos os incidentes que se tem na memória desse lugar, desapareceram, Israel o destruiu completamente."

(Reportagem de Francesca Halliwell e Miranda Murray)