Diferente do Brasil, Lady Gaga interage com fãs em restaurante de Singapura

Um dia após se apresentar em Singapura, Lady Gaga, 39, surpreendeu ao circular em público pelas ruas e interagir com fãs.

O que aconteceu

Algumas semanas após sua passagem histórica pelo Brasil, a cantora repercutiu nas redes sociais ao ser flagrada pelas ruas do Sudeste Asiático. Em vídeos compartilhados por fãs da artista, ela aparece caminhando tranquilamente, acompanhada do noivo, Michael Polansky, e alguns membros de sua equipe.

Gaga ainda foi vista sentando ao lado de um grupo de fãs em um restaurante. Ao invés de gerar um tumulto, todos que estavam presentes respeitaram a cantora, interagindo pacificamente com ela. Aqueles que estavam mais distantes, apenas observaram sua presença.

No X, muitos usuários comentaram que este comportamento de Lady Gaga não seria possível no Brasil. "Se fosse no Brasil, tinham arrastado com a mesa e tudo", comentou um fã. "Até eu fiquei assustado com o histerismo dos fãs brasileiros. Eu ficaria longe também!", apontou outro. "Se a Lady Gaga saísse pra passear na orla da praia de Copacabana ela iria voltar sem os dois braços", escreveu um terceiro.

Diferente do Brasil, Lady Gaga interagiu com seus fãs super educados em retaurante da Singapura. pic.twitter.com/RRpEYmvWwo -- POPTime (@siteptbr) May 20, 2025