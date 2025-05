'Outro Pequeno Favor' chega na versão mais insana após anos de incerteza

A sequência do sucesso "Um Pequeno Favor" chegou ao Prime Video sete anos após o lançamento do original. Em "Outro Pequeno Favor", Emily Nelson (Blake Lively) está de volta —e mais ousada do que nunca. Após sair da prisão, ela se envolve em um luxuoso casamento na deslumbrante ilha de Capri, na Itália, mas, como era de se esperar, os planos românticos rapidamente se transformam em um turbilhão de traições, crimes e muita elegância.

Em entrevista enviada com exclusividade a Splash, Blake Lively e Anna Kendrick —que interpreta a ingênua (mas não tão inocente) Stephanie Smothers— revelaram bastidores hilários e desafiadores das filmagens, que incluíram cenas em piscinas geladas, noites sob milhares de velas e a sensação de que estavam vivendo um filme de "Romeu e Julieta" —a versão Baz Luhrmann, segundo Lively.

A espera por "Outro Pequeno Favor" não foi simples, já que o projeto passou por anos de incerteza. Como revelou Anna Kendrick foram muitos anos de 'devemos fazer uma sequência? Não devemos?', contou a atriz. "Às vezes você fica naquele limbo onde parece que nunca vai acontecer de verdade. Eu adoraria participar, mas sabemos como são essas promessas em Hollywood."



Digamos que minha personagem estar na prisão não facilitou as coisas... Mas no final, conseguimos desenrolar essa situação.

Blake Lively brincou sobre as incertezas em torno do filme

Blake Lively e Anna Kendrick em cena de 'Outro Pequeno Favor' Imagem: LORENZO SISTI/ Divulgação

O processo de criação foi marcado por inúmeras versões do roteiro até a escolha de uma forma definitiva após cerca de dois anos de discussões. "Era um processo tão longo que nem me lembro exatamente de quando ficou certo", admitiu Kendrick. "Passamos por fases de 'eles estão pensando nisso, talvez aconteça', e você tenta não criar expectativas".

"Teve um milhão de versões, todas absolutamente malucas. E no final, é claro, filmamos a mais insana de todas". afirmou Kendrick. A escolha pelo roteiro mais arriscado prova que a equipe estava disposta a levar a franquia a novos patamares de ousadia. Como resumiu Kendrick: "Se você achou o primeiro filme louco, espere até ver este".

Este é o primeiro trabalho de Blake Lively após o lançamento de "É Assim Que Acaba", filme de 2024 que gerou polêmica após a atriz acusar o diretor Justin Baldone de assédio sexual e tentativa de destruir sua reputação após as gravações do longa. A situação não pareceu abalar Lively durante o processo de "Outro Pequeno Favor", que fala sobre o filme com muita empolgação.

Blake Lively protagoniza 'Outro Pequeno Favor' Imagem: LORENZO SISTI/ Divulgação

Um dos pontos altos para as atrizes foi gravar em Capri, na Itália, um destino paradisíaco que se tornou quase um personagem do filme, e também um local no qual o diretor, Paul Feig, conhecia muito bem. Kendrick brincou: "Paul Feig [o diretor] é o rei de Capri. As pessoas saiam das lojas gritando 'Paulino!' quando ele passava".

Assim como no primeiro filme, a mistura de gêneros continuou sendo um desafio. Lively admitiu: "Na véspera das filmagens, estávamos no hotel perguntando: 'Qual é o tom dessa cena? É drama? Comédia? Não sabemos!'". Kendrick complementou: "Paul Feig tem um lado sombrio incrível, e ele nos empurrou para além dos limites. O roteiro era tão maluco que só funcionou porque todos mergulhamos de cabeça".

Blake Lively em premiére de 'Outro Pequeno Favor' Imagem: Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Se no primeiro filme a dinâmica entre Stephanie e Emily já era cheia de reviravoltas, na sequência as coisas escalam para níveis ainda mais imprevisíveis. Lively brincou: "Prisão foi boa para Emily —ela até encontrou o amor lá". Já Kendrick destacou que sua personagem está menos inocente desta vez: "Stephanie solta mais palavrões e encara situações absurdas com uma coragem que nem ela sabia que tinha".

Além da dupla principal, o filme traz um elenco estelar, incluindo Henry Golding, Andrew Rannells e Elizabeth Perkins. Kendrick destacou a energia do grupo: "Era como um acampamento de verão —só que em Roma, fingindo ser Connecticut". Lively ainda elogiou Golding: "Ele já era um astro no primeiro filme, mas agora está ainda mais confiante. É incrível vê-lo fazer escolhas arriscadas", encerrou.