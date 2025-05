Dan Da Dan deve superar Solo Leveling no Anime Awards, apostam jornalistas

O Crunchyroll Anime Awards acontecerá no próximo domingo e os otakus estão ansiosos para descobrir qual anime levará o prêmio de melhor produção do ano. Duas séries, no entanto, parecem despontar entre as favoritas: "Dan Da Dan" e "Solo Leveling".

O que rolou?

A premiação foi o tema da live de anime realizada no YouTube de Splash. Fábio Garcia e Pedro Henrique Ribeiro pegaram as categorias da premiação e saíram debatendo sobre quais séries mereciam ganhar. Inclusive, o jornalista apontou uma confusão que as pessoas estão fazendo, pois a temporada elegível de "Solo Leveling" é a primeira. "A segunda foi um marco, já na temporada de janeiro, só que esses episódios desse ano não são considerados para essa votação", argumentou Pedro.

Ainda sobre "Solo Leveling", ambos concordaram que o anime teve uma primeira temporada mediana, ao contrário de "Dan Da Dan" que apresentou algo mais consistente. Sendo assim, essa aposta acabou sendo unanimidade entre os especialistas em anime durante a live.

O Crunchyroll Anime Awards será realizado em Tóquio no próximo dia 25 de maio e terá transmissão ao vivo nos canais da Crunchyroll. O horário exato ainda não foi informado pelo streaming.