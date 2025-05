Heliponto e lago privativo: o condomínio de Arthur Aguiar e outros famosos

Arthur Aguiar, Bianca Andrade e o casal Viih Tube e Eliezer têm casas em um condomínio luxuoso na Granja Viana, em São Paulo.

Saiba mais detalhes sobre o refúgio

Residencial Haras Guancan chama a atenção de famosos e é moradia de alguns. O condomínio de luxo apresenta diversos atrativos, como heliponto, lago privativo e pista para passeio a cavalo.

Com 50 lotes, conta com mansões avaliadas em mais de R$ 20 milhões. Ao todo, existem 33 casas no local.

Bianca Andrade comprou a propriedade mais cara do residencial há dois anos. Na época, ela desembolsou R$ 18 milhões no imóvel que contava com um aquário de tubarão.

Boca Rosa mostra aquário em mansão avaliado em R$ 18 milhões Imagem: Reprodução/YouTube

Em 2023, Viih Tube e Eliezer também investiram no condomínio exclusivo. Os ex-BBBs compraram uma casa com valor estimado em R$ 8,5 milhões, com piscina, sauna, sala de cinema e outros atrativos.

Casa de Viih Tube e Eliezer Imagem: Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar é outro famoso que morará com a família no condomínio. O ator e campeão do BBB 22 está construindo uma propriedade avaliada em R$ 30 milhões, com aquário de tubarão no teto e outros luxos.