Lembra deles? Como estão 10 atores de 'A Viagem' que sumiram da TV

"A Viagem" (1994) retornou à TV aberta exatamente 31 anos depois de sua primeira exibição na Globo. Splash mostra a seguir como estão dez atores da trama que não aparecem na telinha há anos.

Maurício Mattar

Maurício Mattar, 61, dá vida a Téo em "A Viagem". O personagem é marido de Diná e, após a separação, inicia um relacionamento com Lisa (Andréa Beltrão). O ator e cantor sofreu um infarto em 2019, mas se recuperou e se mantém ativo na carreira. Está longe da TV desde 2021, quando atuou na novela "Gênesis" (2021), da Record.

Maurício Mattar em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação

Felipe Martins

Felipe Martins deu vida a Tato, um dos filhos de Otávio (Antonio Fagundes). À época, o ator tinha 35 anos, e seu personagem apenas 18, algo que foi considerado pelo ator um desafio. Hoje, aos 64 anos, está desde 2014 sem fazer televisão, quando esteve na trama bíblica "Milagres de Jesus". Morando na região serrana do Rio, ele dá aulas de interpretação para jovens.

Felipe Martins, de 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Viviane Ribeiro

A filha de Diná e Téo, Patty, foi vivida por Viviane Ribeiro, que tinha cinco anos na época. Viviane largou a carreira artística e se formou em publicidade. Hoje, aos 35 anos, é coordenadora de marketing na FGV (Fundação Getúlio Vargas), onde trabalha desde agosto de 2018.

Viviane Ribeiro em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação

Thaís de Campos

Andrezza, esposa de Raul, foi vivida por Thaís de Campos, 61. Apesar da boa vida, a personagem se vê confusa com as mudanças repentinas da mãe. Casada com o português Paulo Bandeira há 20 anos, a atriz se divide entre Brasil e Portugal. Sobrinha do famoso diretor da Globo Wolf Maya, Thaís está sem atuar em novelas desde 2014, quando fez "Boogie Oogie".

Thaís de Campos em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação/Globo

Breno Moroni

O famoso homem mascarado e misterioso foi vivido por Breno Moroni, 71. Na história de Ivani Ribeiro, Adonay é ex-noivo de Carmem e ficou desfigurado após um acidente, por isso esconde seu rosto. Moroni não aparece na TV desde que fez "Sob Nova Direção", em 2004. Atualmente, vive em Mato Grosso do Sul e se dedica ao teatro.

Breno Moroni em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação

Keila Bueno

Keila Bueno, 57, deu vida em "A Viagem" à personagem Naná, seu único papel na televisão. Apesar da breve passagem pela TV, a atriz e coreógrafa construiu uma sólida carreira no teatro. Seu trabalho mais recente nos palcos foi na peça "Tarsila, a Brasileira", em que atuou ao lado de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Além da atuação, Keila também se dedica ao artesanato, produzindo velas perfumadas e peças em cerâmica.

Keila Bueno em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Reprodução/Instagram

Ricardo Petraglia

Ricardo Petraglia, 74, o Queiroz de "A Viagem", participou de diversas novelas. Atualmente, pode ser visto também na reprise de "História de Amor", e atuou ainda em "Por Amor" (1997-1998) e "Os Dez Mandamentos" (2015-2016), seu último trabalho na TV. Afastado da carreira artística, vive em um sítio em Xerém, no Rio, se dedica ao ativismo pela descriminalização da maconha e se converteu ao islamismo.

Ricardo Petraglia, de 'A Viagem' se converteu ao islamismo Imagem: Bazilio Calazans/Globo | Reprodução/Instagram @mobydickshow

Roberta Índio do Brasil

Roberta Índio do Brasil, 51, interpretou Sofia, namorada de Padilha (Renato Rabelo). Depois, atuou em novelas como "Quatro por Quatro", "Explode Coração" e "Malhação". Está longe da TV desde 2006, quando atuou em "Cobras e Lagartos". Desde então, passou a se dedicar ao setor corporativo. Hoje, comanda uma agência de consultoria e finanças, voltada ao desenvolvimento profissional e gerencial.

Roberta Índio do Brasil e Renato Rabelo em 'A Viagem' e a ex-atriz em foto recente Imagem: Divulgação

Mara Carvalho

Mara Carvalho, 54, interpretou a personagem Regina da Silva na trama espírita. Ela também atuou em novelas como "O Rei do Gado" e "Renascer", ao lado do então marido, Antonio Fagundes, e também em "Corpo Dourado". Como roteirista, colaborou com a série "Carga Pesada". Nos últimos anos, atuou no espetáculo "Baixa Terapia", novamente ao de Fagundes. Longe da televisão, Mara abriu o restaurante espanhol El Mercado Ibérico e o Teatro do Mercado, ambos em São Paulo.

Mara Carvalho em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Reprodução

Daniel Ávila

Daniel Ávila, 40, deu vida a Dudu, o filho caçula de Otávio (Antonio Fagundes). Depois desse papel, o ator fez "Corpo Dourado", "Agora É que São Elas", "Um Só Coração" e "O Profeta". Sua última participação na TV aberta foi "Milagres de Jesus", da Record, em 2014. Formado em cinema, com pós-graduação em Cuba, hoje atua como professor de teatro e dublador, além de integrar o grupo "Tá na Rua", de Amir Haddad, conhecido por apresentações ao ar livre em espaços públicos.