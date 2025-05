Cena final de 'À Procura da Felicidade' esconde detalhe notado por poucos

Chris Gardner, o homem que inspirou "À Procura da Felicidade" (2006), aparece discretamente no final do filme, mas é algo que quase ninguém nota ao assistir à produção.

O que aconteceu

Trajetória do empresário Chris Gardner é retratada no filme "À Procura da Felicidade". Dirigido por Gabriele Muccino e roteirizado por Steve Conrad, o longa foi baseado no livro de memórias "The Pursuit of Happyness", escrito por Chris Gardner em conjunto com Quincy Troupe,

Will Smith interpreta Gardner e o filho do ator, Jaden Smith é Christopher Jr, o filho do protagonista. Smith recebeu indicações de Melhor Ator ao Oscar e ao Gloro de Ouro por sua atuação no filme.

Nas cenas finais, o empresário cruza o caminho de Chris Gardner e Christopher vividos por Will e Jaden. Assim que o "verdadeiro" Gardner, o personagem de Smith olha para trás, como se tivesse visto alguém importante. Confira a sequência abaixo.

Filme é 100% fiel à vida de Chris Gardner?

Apesar de se inspirar em fatos reais, o filme tem cenas fictícias acrescentadas à trama. Aos 28 anos, Gardner enfrentava uma fase crítica: desempregado, pai solteiro e sem ter onde morar. Mas, como o próprio Gardner ressalta, nem tudo foi exatamente como mostrado na tela.

No longa, a mulher de Chris, Linda, vai embora, deixando com ele o filho Christopher, de cinco anos. Mesmo sem salário, Gardner aposta tudo em um estágio numa corretora de valores. Mas antes que consiga a tão esperada vaga, é despejado e vai parar nas ruas com o filho.

À Procura da Felicidade (2006) Imagem: Reprodução/Sens Critique

Porém, na vida real, o menino tinha apenas 14 meses na época. "A parte mais difícil era cuidar do bebê. Eu precisava sair todos os dias, deixá-lo com alguém que mal conhecia e torcer para que ele estivesse vivo ao fim do dia", contou Gardner ao Infomoney.

Gardner reconhece a importância do filme, mas afirma que ele aborda apenas um recorte de sua história. Muitos momentos marcantes, como a perda de sua esposa há cinco anos, ficaram de fora, mas foram fundamentais para sua transformação pessoal.

Hoje, Gardner compartilha sua trajetória em eventos e palestras pelo mundo. Também é autor do livro "À Procura da Felicidade", onde revela os desafios dos seus primeiros 27 anos e os passos que o levaram a se tornar um empresário de sucesso.