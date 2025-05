Celular fica um forno enquanto carrega? Veja como evitar o superaquecimento

O aquecimento do smartphone durante o carregamento é um efeito comum. O calor é um subproduto da transferência de energia para a bateria. No entanto, é importante diferenciar o aquecimento normal de um superaquecimento.

Principais razões e o que fazer

Carregamento rápido: ao conectar o celular à tomada, uma corrente elétrica começa a fluir entre o carregador e a bateria do aparelho. Esse processo gera calor — especialmente em carregamentos rápidos, nos quais uma maior quantidade de energia é transferida em menos tempo. Ou seja: quanto mais energia, mais calor é gerado. O carregamento rápido pode ser uma opção prática para o dia a dia, mas tende a elevar um pouco mais a temperatura do celular.

Não carregue o celular exposto ao sol ou em superfícies quentes. Um dos maiores vilões para a vida útil do smartphone é a exposição ao calor, especialmente durante o carregamento. Por isso, evite deixá-lo sob luz solar direta ou sobre superfícies aquecidas. O ideal é carregar o aparelho em ambientes bem ventilados, à sombra e em temperatura ambiente. Essa precaução também é uma medida de segurança: o superaquecimento pode causar danos ao celular e, em casos extremos, acidentes.

Usar o celular enquanto carrega. Um dos principais motivos para o celular esquentar excessivamente é o uso do aparelho durante o carregamento. Atividades como assistir a vídeos, jogar ou navegar na internet exigem mais do processador — que, junto com o calor da carga, eleva ainda mais a temperatura. Além disso, esse hábito acelera o desgaste da bateria e pode reduzir sua vida útil.

Carregadores e cabos de má qualidade. O uso de carregadores ou cabos paralelos pode comprometer a segurança do carregamento. Dispositivos não originais podem transferir energia de forma irregular, aumentando o risco de aquecimento excessivo. Sempre que possível, opte por carregadores originais e compatíveis com o modelo do seu celular.

Capinha inadequada pode reter calor. Aquelas que são muito espessas ou com pouca ventilação dificultam a dissipação do calor gerado durante o carregamento. Isso pode agravar o aquecimento e até danificar componentes internos. Se notar que o celular está esquentando mais do que o normal, uma boa dica é remover a capinha durante a carga.

Quando se preocupar?

Se o celular estiver tão quente a ponto de ser desconfortável segurá-lo, é sinal de alerta. O superaquecimento pode indicar problemas na bateria ou na placa lógica do aparelho. Nesses casos, o ideal é procurar uma assistência técnica. Além do risco de danos ao dispositivo, o problema pode representar um perigo à segurança do usuário.