Ator cômico George Wendt, da série "Cheers", morre aos 76 anos

Por Steve Gorman

(Reuters) - O ator cômico George Wendt, mais conhecido por seu papel coadjuvante indicado ao Emmy Norm no seriado de sucesso da NBC "Cheers", morreu nesta terça-feira em Los Angeles. Ele tinha 76 anos.

O falecimento do artista nascido em Chicago foi anunciado em um comunicado de sua publicitária, Melissa Nathan, que disse que sua família confirmou que ele morreu pacificamente durante o sono, no início da manhã, em casa.

Não foram fornecidos outros detalhes sobre as circunstâncias ou a causa de sua morte.

"George era um homem de família adorável, um amigo e confidente muito amado por todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo", diz o comunicado. "Ele fará falta para sempre."

Wendt começou no showbiz na trupe de comédia de improvisação Second City de sua cidade natal, Chicago, na década de 1970, e passou a aparecer em pequenos papéis em várias séries de TV do horário nobre durante a década de 1980, incluindo "M*A*S*H".

Mas ele ficou famoso por seu papel marcante como Norm Peterson -- tão amável quanto corpulento -- durante toda a série "Cheers", que foi ao ar no horário nobre dos EUA de 1982 a 1993.

Ambientada em um bar fictício do bairro de Boston "onde todo mundo sabe seu nome", a série lançou a carreira de astros como Ted Danson e Woody Harrelson e deu origem a outra sitcom de longa duração da NBC, "Frasier", estrelada por Kelsey Grammer.

O personagem Norm rendeu a Wendt seis indicações consecutivas ao prêmio Emmy.