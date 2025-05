Após 14 anos, Fernando Fernandes volta a andar com ajuda da tecnologia

Fernando Fernandes, 44, emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo andando pela primeira vez em 14 anos.

O que aconteceu

Após perder o movimento das pernas em um acidente de carro em 2009, o atleta e apresentador teve ajuda de um equipamento corporal para voltar a andar. Em seu perfil do Instagram, Fernando compartilhou detalhes com seus seguidores.

No vídeo, Fernando Fernandes aparece sendo amarrado no aparelho que permitiu que ele tivesse novamente o movimento das pernas. "Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado, andar já não fazia parte dos meus planos a muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!", começou escrevendo.

Mesmo que não tenha mais a sensibilidade dos membros inferiores, o atleta Paralímpico se emocionou. "Mas confesso que ter a sensação de andar e por incrível que pareça, pude sentir meus pés tocar o chão, apesar de não ter a sensibilidade, isso me sacudiu por dentro".

Fernando ainda refletiu sobre a forma como a ciência enxerga o tratamento para casos como o dele. "Agora voltando pro papo racional, desde que tomei consciência completa sobre o assunto lesão medular, tive a clareza que somente a tecnologia teria o interesse em devolver esses movimentos, já a medicina vai preferir me remediar! Bom, seguimos em busca dos 'próximos passos'...", finalizou.