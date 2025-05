Aos 39, Amanda Bynes causa polêmica ao ressurgir irreconhecível nas redes

Amanda Bynes, 39, deu o que falar ao reaparecer nas redes sociais com um visual completamente diferente daquele com que é lembrada pelo público.

O que aconteceu

A ex-atriz ressurgiu mais velha, com uma tatuagem de coração no rosto, piercing no nariz e o cabelo e a franja tingidos de loiro. O vídeo com as imagens recentes de Amanda foi publicado em seu perfil no TikTok, que possui mais de 370 mil seguidores.

Vários internautas se chocaram a aparência atual da ex-estrela de Hollywood. "Você não pode me convencer de que é a mesma Amanda Bynes", chegou a comentar um seguidor, de acordo com reportagem do jornal The Sun.

Amanda, por sua vez, parece ter se incomodado com os comentários negativos, a ponto de desativar essa seção no post em questão.

A atriz é conhecida por ter estrelado filmes teens como "Tudo O Que Uma Garota Quer" (2003) e "Ela é o Cara" (2006). Ela deixou os holofotes em 2010, após protagonizar o filme "A Mentira", e possui um longo histórico de problemas psiquiátricos e abuso de drogas.