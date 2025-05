Angélica sobre educar filhos adolescentes: 'Deixar quebrar a cara'

Angélica, 51, comentou sobre a educação dos filhos com Luciano Huck, 53.

O que aconteceu

Apresentadora indicou maior desafio de educar os filhos. "A gente quer que tudo seja perfeito para eles. A gente fica vendo de longe e fala: 'O que eu faço para ajudar?' Mas tem coisas que você não pode fazer. Tem que deixar quebrar a cara. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente: deixar quebrar a cara para aprender", disse no podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra.

Atriz ressaltou que cada filho é diferente. "Com Joaquim, falo muito. O que vem na minha cabeça, falo, porque sei que ele vai assimilar aquilo. Com o Benício, como ele tem essa coisa questionadora, tenho que ter um jogo. Tenho que falar até um certo ponto, voltar duas casinhas, andar mais três. É você conhecer os filhos e saber como lidar com cada um para que a sua mensagem chegue e que ele assimile e não vire uma coisa chata."

Angélica confessou preferir que Luciano Huck trate alguns assuntos. "Às vezes, tem coisas que ele diz: 'Deixa que falo'. Ele fala para mim: 'Você é mais emocional. Você pode ir além'. E realmente é verdade! Vai subindo um negócio. Quando vejo, estou falando uma coisa que não gostaria, porque aquilo não vai funcionar. Eu sei as minhas limitações", declarou.