Ana Hickmann revela que casou no civil com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes, que assumiram o relacionamento em março de 2024, já estão casados no civil. A revelação foi feita pela apresentadora em seu canal do YouTube, onde respondeu dúvidas dos fãs.

Ela disse que já está separada legalmente de Alexandre Correa e agora planeja uma cerimônia religiosa com Edu. "Já casei, graças a Deus. Mas quero meu casamento no religioso do jeito que a gente merece e do jeito que eu sempre sonhei. Vai acontecer!"

Para a ocasião, o casal já tem definido vários detalhes como o buffet e o local da cerimônia, que será realizada na nova fazenda do cozinheiro. "Ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito", contou Ana.

Alezinho, de 11 anos, será o responsável por conduzir a mãe até o altar. Segundo ela, o próprio filho a pediu para cumprir essa missão, para se "sentir importante".

E por falar em filho, Ana não descarta a possibilidade de aumentar a família. Ela revelou que a vontade "existe e é muito forte" para o casal. "Se acontecer, vai ser maravilhoso, e se não acontecer, está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, e ele tem uma filha maravilhosa, e estamos muito bem com isso. Estamos realizados", concluiu.