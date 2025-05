Nova regra: como motociclistas podem ganhar R$ 5.000 por mês na 99

Com a volta próxima do 99Food, a empresa promete meta de corridas por moto, pagando R$ 5 mil por mês.

O que aconteceu

Companhia diz que vai garantir pelo menos R$ 250 por dia para quem fizer 15 entregas, ou transporte de pessoas e 5 entregas de comida. Considerando quem trabalha 20 dias por mês, a receita bruta para o motociclista chega a R$ 5 mil no período. O transporte de pessoas por moto de aplicativo está suspenso em São Paulo, mas as empresas alegam que não foram notificadas judicialmente sobre a decisão da última sexta-feira.

Plataforma de entrega de comida da 99 não tem data exata para começar. Em anúncio feito em abril, a empresa informou que investiria R$ 1 bilhão no mercado local, e indicou o fim do primeiro semestre como previsão para estreia, mas sem especificar data.

Esta é uma campanha de longo prazo. A gente garante os R$ 250 mesmo se no somatório de corridas não chegar a esse valor

Luis Gamper, diretor sênior de logística da 99, em conversa com Tilt

Executivo da 99 aposta no sistema de metas, pois empresa tem três modalidades de transporte: comida, entrega convencional e "mototáxi". Gamper explica que cada uma das modalidades tem horários de pico distintos e que isso pode ajudar os motociclistas a se planejarem melhor.

De modo geral, a estrutura é a seguinte:

"Mototáxi": pico das pessoas indo (entre 6h e 9h) e voltando do trabalho (entre 17h e 19h);

pico das pessoas indo (entre 6h e 9h) e voltando do trabalho (entre 17h e 19h); Entrega : maioria se concentra no horário comercial (entre 9h e 17h), e

: maioria se concentra no horário comercial (entre 9h e 17h), e Comida: pico na hora do almoço (12h e 14h) e jantar (19h e 22h).

"Nossa ideia é maximizar os ganhos do motociclista e permitir um maior planejamento usando as sinergias das categorias". O executivo ressalta, por exemplo, que "mototáxi" envolve corridas curtas, de no máximo 5 km e de até 15 minutos, enquanto entrega de itens e comida podem demorar um pouco mais, pois dependem das pessoas ou do restaurante terminar o preparo.

Questionada sobre valores mínimos, a 99 se recusou a dizer e reforçou os R$ 250 por 20 corridas no dia. A título de comparação, o iFood tem uma taxa mínima de entrega em moto de R$ 7,50, e o valor por km percorrido é de R$ 1,50.

Estratégia envolve fidelizar os motociclistas em sua plataforma. Ao condicionar o pagamento em quantidade de corridas e diferentes modalidades, a empresa mostra buscar que condutores priorizem o 99Food em detrimento de concorrentes. Resta saber se a quilometragem das corridas nas modalidades de entrega de itens e de comida.

99 também promete pontos de apoio para entregadores. Empresa diz que ouviu profissionais e que com o início do 99Food haverá locais para os profissionais irem ao banheiro, tomarem água e descansarem um pouco.

Competição no mercado de entrega no Brasil tem se intensificado. Enquanto a 99 prepara sua volta e promete isenção de taxas para restaurantes por dois anos, a chinesa Meituan prepara a estreia do seu serviço chamado Keeta. Paralelo a isso, o iFood, líder do mercado local, anunciou recentemente parceria com a Uber e um aumento na taxa mínima paga aos motociclistas.

Mototáxi x transporte por moto via aplicativo

Ainda que no fim sejam modalidades parecidas, são coisas distintas. Mototáxi é uma versão de táxi em moto e é regulado por lei municipal. Então, veículos podem ter placa vermelha, devem seguir uma série de itens de segurança e os condutores são submetidos a treinamentos e podem ter ponto fixo para apanhar passageiros.

O transporte de passageiro por moto via app, oferecido por 99 e Uber, também acabou sendo chamado popularmente de 'mototáxi'. Nele, os condutores são autônomos e tem alguns requisitos para seguir (como ter carta e moto de até determinado tempo), além de usarem capacete e estarem ligados a uma plataforma.