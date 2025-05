Virgínia desabafa após depor na CPI das Bets: 'Quem não amo é irrelevante'

Virgínia Fonseca, 26, compartilhou nas redes sociais uma reflexão em meio às polêmicas que envolvem seu depoimento à CPI das Bets, na semana passada.

O que aconteceu

A influenciadora digital deu a entender que não se importa com a opinião de pessoas que não fazem parte de seu círculo afetivo. "Não tenho tempo e nem energia pra odiar ninguém. Ou eu te amo, ou você é irrelevante", diz um texto compartilhado por ela nos stories de seu Instagram.

Virgínia depôs na CPI das Bets na última terça-feira, como testemunha. Na ocasião, ela foi questionada pela senadora Soraya Thronicke (União do Brasil-MS) a respeito das publicidades que faz para casas de apostas e das regulamentações que observa ao divulgar esse tipo de propaganda.

A esposa de Zé Felipe perdeu cerca de 600 mil seguidores no calor da polêmica. Antes do depoimento, ela era acompanhada por uma média de 53,4 milhões de pessoas no Instagram - que agora caíram para 52,8 milhões.