Valéria finalmente volta e conforta o coração da mãe em 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (19) em "Garota do Momento" (Globo), Beatriz, Beto e Zélia comemoram quando a polícia encontra o cordão de Valéria.

Arlete confirma para a polícia que o cordão é de Valéria. Por fim, a polícia confirma para Arlete a morte de Valéria.

Bia (Maisa) e Arlete (Bete Mendes) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Ronaldo desiste de viajar com Camila. Bia vibra ao saber que Ronaldo ficou no Brasil. Beto revela a Lígia toda a verdade sobre Clarice. Teresa ajuda Alfonso com sua mudança.

Jacira descobre que Talía está no Brasil. Basílio se vinga de Maristela por tê-lo deixado uma noite na prisão. Edu consegue um segundo emprego. Topete sofre um acidente. Talía chega à casa de Teresa.

