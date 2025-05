Vale Tudo hoje (19): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (19) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Renato e Leila disfarçam a proximidade diante da reação de Solange. Laís e Cecília acolhem Sarita. Poliana diz a Aldeíde que não sabe o motivo da separação de Raquel e Ivan. Fátima descobre que Ivan estará presente no campeonato de xadrez na casa de Celina. Raquel avisa a Ivan que Marco Aurélio sabe que os dólares estão com eles. Heleninha fica feliz ao saber que Ivan não está mais namorando. Solange conta a Sardinha que viu Renato com Leila. Raquel conta a Poliana que Ivan roubou um milhão de dólares. Raquel chega para falar com Ivan no momento em que Heleninha aguarda o executivo na portaria.

