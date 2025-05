'Vale Tudo': após transar com Leila, Renato faz sexo com outra funcionária

Colaboração para Splash, no Rio

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Renato (João Vicente de Castro) faz sexo com Solange (Alice Wegmann).

O que vai acontecer

Após ficar com Leila (Carolina Dieckmann), a vida do dono da Tomorrow sofre uma grande reviravolta. Ele sai da casa de Marco Aurélio (Alexandre Nero) após ver o primo engatar um relacionamento sério com a mãe de Bruno (Miguel Moro).

Solange irá ajudar o patrão com a mudança. Segundo informações do jornal O Globo, um clima vai pintar entre os dois, que irão tomar um vinho e quase se beijarão, mas serão interrompidos por um despertador.

Dias depois, eles vão se beijar e ter a primeira noite de amor. Em um primeiro momento, eles tentam não ter nada sério por causa do trabalho, mas logo desistem da ideia.

Renato e Solange ficam juntos várias vezes. Ao perceber uma grande afinidade amorosa com a amiga de Sardinha (Lucas Leto), o primo de Marco Aurélio decide pedir a moça em namoro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.