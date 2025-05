Casamento, morte e prisão: como será a reta final de 'Garota do Momento'

Marcada para terminar no dia 27 de junho, "Garota do Momento" (Globo) terá alguns desfechos emocionantes e intensos. Veja o que já foi divulgado.

O que vai acontecer

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) se casam nos momentos finais. De acordo com a coluna Play do jornal O Globo, as cenas da cerimônia serão gravadas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

No mesmo local do casório, uma morte acontecerá. A publicação confirmou que há uma sequência sigilosa que envolve uma morte importante na trama. Não se sabe ainda quem será, tampouco se será um crime ou outra fatalidade.

Confissão de Bia (Maisa) movimenta os últimos capítulos. Finalmente a jovem vilã confessará ter armado contra Beatriz no caso do roubo do colar. A revelação livrará a rival da acusação, permitindo que responda em liberdade. O momento deve permitir que a personagem de Maisa se redima de suas maldades de uma vez por todas.

Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Atriz Catarina Abdala fará uma participação especial na novela de época. Conhecida pelo humorístico "Vai que Cola", ela viverá uma fã obcecada que sequestrará Alfredo (Eduardo Sterblitch), trazendo tensão e humor para o núcleo do apresentador.

Outro destaque será a chegada de Talía Taturana, interpretada por Stella Miranda. A personagem será a mãe de Alfredo e Alfonso, e tentará matar Teresa (Maria Eduarda de Carvalho). Após o atentado, ela será presa.

Anita (Maria Flor), Talía (Stella Miranda) e Jacira (Flavia Reis) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Alessandra Poggi, autora do folhetim, revelou que finalizou o último capítulo. "O turbilhão de emoções que é colocar o ponto final numa obra tão grande é indescritível. Frouxo de riso, choro nervoso, passa um filme pela cabeça. Um processo que começou há dois anos e que me trouxe tantas alegrias", escreveu ela nas redes sociais.

