Sofia Liberato diz que casamento no Brasil será maior: 'Bem animados'

Sofia Liberato, 21, deu mais detalhes sobre seu casamento no Brasil após se casar no civil com Gabriel Gravino nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Filha de Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo falou que terá uma cerimônia religiosa no país. O anúncio foi feito hoje em seus stories do Instagram.

Influenciadora indicou que o casório no Brasil será maior. "Revelei que a gente vai ter uma cerimônia religiosa no Brasil, aqui a gente fez a nossa cerimônia no civil, com amigos mais próximos, família que estava aqui. Vamos ter um casamento maior no Brasil, com toda a família e amigos. Estamos bem animados para planejar outro casamento."

Sofia Liberato também contou sobre o planejamento do casamento nos EUA. "Apesar de a gente ter planejado tudo em três meses, deu tudo certo. Foi algo muito especial. A gente está junto há mais de cinco anos e a gente achou que esse foi o momento certo para a gente se casar", completou.