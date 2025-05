Ana Paula Siebert, 37, e Roberto Justus, 70, estão curtindo a lua de mel em um hotel na Riviera Francesa, com diárias que ultrapassam R$ 60 mil.

O que aconteceu

O casal optou pelo Hotel du Cap-Eden-Roc, localizado em Antibes, na Riviera Francesa, para aproveitar a lua de mel após a festa de renovação de votos.

O hotel tem diárias que ultrapassam os R$ 60 mil, e é conhecido por receber celebridades, personalidades o alto escalão e chefes de estado.

As suítes Deluxe, com diárias de cerca de R$ 60 mil, contam com mais de 80m², sala de estar integrada ao quarto, e em algumas unidades, varanda com vista para o mar Mediterrâneo. O hotel oferece spa, quadras de tênis, academia, sauna, Kids Club e aulas de yoga.

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação