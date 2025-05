Gretchen e Talira fazem as pazes e se abraçam: 'Vou poder dançar Conga'

Gretchen e Talira conversaram e selaram a paz dentro do Power Couple 2025 (Record) na tarde de hoje.

O que aconteceu

Talira chamou a rainha do rebolado para conversar e entender como a treta delas começou. Gretchen citou que Talira reagia com deboche a algumas situações e se isolou com Giovanna.

Na sequência, Gretchen deu um conselho para a rival. "Uma coisa que eu queria dizer: não anda de cabeça baixa, você não precisa disso. Levanta sua cabeça, seja você, você não tem que ser oprimida por ninguém."

Ontem quando você falou: vamos conversar. Eu tive vontade de te abraçar. Eu vejo uma menina oprimida que tem medo do que as pessoas vão pensar e falar de você. Gretchen

Talira explicou que seu jeito debochado é a forma de lidar com situações de surpresa e Gretchen e ela se entenderam. "Meu único problema, que era fictício que nós criamos por causa de volta, era isso. Não tenho nada contra você. Pelo contrário, gostaria de te passar muitas coisas na vida."

As duas se abraçaram e Talira comemorou. "Vou poder dançar Conga em paz."

Gretchen reforçou que as duas estão bem. "Foi um mal-entendido, espero que agora esteja totalmente resolvido, não tenho nada contra você. Eu tentei voltar a ser [a antiga Gretchen], mas não consigo mais, não tem mais jeito!".