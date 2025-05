'Passaram a limpa': Quem é o influenciador que foi roubado em Cannes?

O influenciador Léo Paiva, apresentador do podcast Os Nordestinos Pelo Mundo, disse que foi roubado durante cobertura no Festival de Cannes, na França. Paiva recebeu apoio de diversos famosos e abriu uma vaquinha para cobrir os prejuízos.

Tivemos todos os nossos equipamentos roubados dentro do estacionamento aqui em Cannes, onde, teoricamente, era para ser um lugar seguro. Quebraram o vidro do carro e levaram tudo, passaram a limpa. Léo Paiva

Splash entrou em contato com Léo Paiva em busca de atualizações, e o espaço continua aberto.

O que aconteceu

Léo Paiva foi roubado antes de sua entrevista com Wagner Moura. "Eles roubaram todos os meus equipamentos, e também roubaram a entrevista que eu sempre quis fazer, que era essa do Wagner [?] Ele é um cara muito massa, me acalmou, toda a equipe do 'Agente Secreto' se compadeceu".

Wagner topou dar a entrevista em Salvador. Paiva contou que durante a entrevista começou a chorar e o ator lhe acalmou - depois do momento, Wagner Moura até combinou de dar a entrevista quando estiver de volta ao Brasil, em Salvador.

Os ladrões levaram todos os seus equipamentos. "Levaram tudo, todas as minhas três câmeras, meu notebook, meu MacBook, meus HDs, a mesa do podcast, todos os microfones, todos os cases, as mochilas".

Léo Paiva conta que foi à polícia francesa, mas não foi atendido. "Falaram que domingo não tem atendimento. Talvez seja por isso que roubam no domingo e nada acontece. Ninguém se movimentou para nos ajudar".

Quem é Léo Paiva?

Cearense, Léo Paiva é o fundador do podcast Os Nordestinos Pelo Mundo. Buscando compartilhar histórias de personalidades do Nordeste brasileiro, o programa fundado em 2022 entrevista pessoas nordestinas célebres em diversos segmentos, como música, comportamento, empreendedorismo e mais.

O podcast já entrevistou pessoas como Bráulio Bessa, Max Peratterson, Mila Costa, Waldonys e mais. Com milhões de visualizações, 84 mil seguidores no Tiktok e 158 mil seguidores no Instagram, o programa de Léo Paiva é um sucesso que já dominou a internet.

Paiva estudou jornalismo e é sócio-diretor de uma agência de conteúdo. O host do Os Nordestinos pelo Mundo é um profissional de comunicação e storytelling, começando na agência Vai Pra Marte em 2016.