'Pessoas poderiam morrer': o que Dawn Richard disse no julgamento de Diddy

Dawn Richard, 41, indicou que as "pessoas poderiam morrer" se Sean Combs, o P. Diddy, não conseguisse o que queria.

O que aconteceu

Cantora testemunhou a favor da acusação contra o rapper hoje. Os promotores perguntaram o que ela achava que o artista queria dizer com "pessoas poderiam desaparecer". Ela respondeu que significava que "pessoas poderiam morrer".

Integrante do Danity Kane reforçou o testemunho de Cassie Ventura na semana passada. Ela disse ter visto Diddy "arrastá-la, chutá-la e socá-la na boca" quando ela expressava sua opinião.

Ex-cantora do Diddy-Dirty Money, grupo formado com o rapper e Kalenna Harper, declarou que ele conseguia todas as suas drogas com um único homem. De acordo com ela, o dono da Bad Boys Records "ia para todos os lugares" com seus narcóticos, como ecstasy, cocaína e maconha.

Dawn Richard afirmou ter visto Diddy e seus seguranças com armas de fogo. No entanto, a defesa do magnata fez com que ela assumisse que nunca o viu carregando ou engatilhando uma arma. A advogada do cantor, Nicole Westmoreland, também questionou as ameaças de morte, que a artista não mencionou aos promotores em nenhuma ocasião.

O julgamento de P. Diddy começou oficialmente no dia 12 de maio. O empresário é acusado de abuso, tráfico sexual, extorsão e outros crimes. Ele declara ser inocente de todas as acusações.