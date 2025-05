'O Agente Secreto': sobre o que é o filme brasileiro aplaudido em Cannes?

A estreia de "O Agente Secreto" no Festival de Cannes ontem motivou curiosidade do público brasileiro, que agora busca saber detalhes sobre o novo filme de Kleber Mendonça Filho.

Sobre o que é o filme?

O longa se passa na sufocante Recife de 1977, quando Marcelo (Wagner Moura) —um especialista em tecnologia marcado por um passado que insiste em assombrá-lo— retorna à sua cidade natal em busca de redenção. O que ele encontra, porém, é um Brasil dilacerado pela ditadura militar, em que os traumas da repressão política se confundem com suas próprias cicatrizes pessoais.

À medida que mergulha nesse universo de sombras, Marcelo descobre que nem mesmo sua experiência tecnológica poderá apagar as verdades dolorosas que emergem das ruas da capital pernambucana. Na cidade, passado e presente colidem em um thriller político repleto de tensão e questionamentos existenciais. O filme usa a ditadura militar como pano de fundo para falar sobre memória, tecnologia e as cicatrizes que o país ainda carrega.

'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá

Filmado em Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção na Europa, "O Agente Secreto" é uma coprodução internacional. Com Kleber Mendonça Filho concorrendo à sua terceira Palma de Ouro (após "Aquarius" e "Bacurau"), o longa já é visto como um potencial candidato ao Oscar, seguindo os passos do sucesso de "Ainda Estou Aqui". Ainda não há previsão de estreia de "O Agente Secreto" no Brasil.

Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e Wagner Moura no set de "O Agente Secreto" Imagem: Brent Travers/ Divulgação

Repercussão

O filme foi aplaudido ininterruptamente por 9 minutos em sua estreia no Festival de Cannes. Críticos internacionais, como David Ehrlich, do IndieWire, comparam o longa ao premiado "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles, destacando que ambos abordam a violência de Estado, mas com linguagens distintas. "Enquanto 'Ainda Estou Aqui' denuncia o desaparecimento de Rubens Paiva, 'O Agente Secreto' mostra como a memória resiste, mesmo quando tentam apagá-la", escreveu Ehrlich. Veja mais aqui sobre a repercussão internacional.

Cenas

Embora o trailer oficial ainda não tenha sido liberado, dois trechos disponíveis online já dão pistas do clima tenso que permeia a produção. Em um deles, Wagner Moura, no papel do especialista em tecnologia Marcelo, se depara com um cadáver exposto em um posto de gasolina. Em outro trecho, seu personagem é confundido com um policial disfarçado