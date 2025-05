Nicole Kidman pede que cineastas escrevam papéis melhores para mulheres

Nicole Kidman foi homenageada na noite de domingo, 18, no Women in Motion Awards, evento de gala que acontece durante o Festival de Cannes em celebração às mulheres na indústria cinematográfica. Ao receber o prêmio em reconhecimento a sua trajetória, a atriz de 57 anos defendeu o reforço de talentos femininos e pediu por papéis melhores para as mulheres nas telas.

Em seu discurso, Nicole reafirmou uma promessa feita no festival em 2017: que trabalharia com uma diretora mulher a cada 18 meses. Nos últimos oito anos, colaborou com 27 diretoras, entre projetos para cinema e para TV. "Você pode falar sobre isso e dizer que apoia, mas realmente precisa fazer o trabalho [que é estar em filmes dirigidos por mulheres]", disse.

"Existem tantas mulheres extraordinárias por aí, e, quando você começa a procurar, elas estão apenas esperando para serem encontradas. Então, continuo com esse compromisso hoje, mas não apenas com diretoras. Continuo com mulheres roteiristas, cinegrafistas e equipes técnicas", reforçou a atriz.

"Precisamos dar às mulheres papéis melhores, principalmente à medida que envelhecem. Estamos aqui, e podemos provar que faremos dinheiro para vocês. Invistam em nós e acreditem em nós, porque nossas vozes são muito importantes. Ajudaremos a mudar o mundo, mas também daremos a vocês um vislumbre de nossos corações, nossas almas e o que significa ser mulher. Se vocês nos derem a chance, estamos prontas", acrescentou Kidman.

A atriz é exemplo disso: Babygirl, filme de 2024 em que interpretou uma CEO poderosa em um relacionamento complexo com um estagiário bem mais jovem, faturou US$ 64,5 milhões (cerca de R$ 365 milhões na cotação atual) em bilheterias, mundialmente. O longa foi roteirizado e dirigido pela cineasta holandesa Halina Reijn.

A brasileira Marianna Brennand, diretora do poderoso Manas, também conquistou reconhecimento no evento. Ela recebeu o Emerging Talent Award, prêmio que reconhece talentos femininos em ascensão na indústria. O Women in Motion Awards é uma parceria do Festival de Cannes com a marca de luxo francesa Kering, e chega a sua 10ª edição neste ano.