Nicole Kidman defende igualdade de gênero em festa de Cannes; brasileira Marianna Brennand é premiada

Por Hanna Rantala e Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - A atriz australiana Nicole Kidman prometeu continuar lutando pela igualdade de gênero no cinema em uma festa exclusiva que contou com a presença de celebridades como a popstar Charli XCX e o ator irlandês Paul Mescal, à margem do Festival de Cinema de Cannes, no domingo.

"Sou apenas uma defensora e quero continuar avançando com isso, com minha promessa de 2017, então ainda não acabou", disse a atriz vencedora do Oscar no jantar Women in Motion em Cannes, parte de um programa criado pelo grupo de luxo Kering em 2015.

A diretora brasileira Marianna Brennand recebeu o prêmio de talento emergente da iniciativa, que inclui uma bolsa de 50.000 euros para trabalhar em um segundo projeto de longa-metragem.

Kidman, que ganhou um Oscar por sua interpretação de Virginia Woolf em "As Horas", em 2002, trabalhou com muitos dos principais diretores homens de sua geração, mas se comprometeu em 2017 a filmar com uma diretora mulher a cada 18 meses.

Ela disse a jornalistas na cidade turística da Riviera Francesa no domingo que, nos oito anos seguintes, trabalhou com 27 diretoras, incluindo projetos em desenvolvimento.

"Parte disso é proteger e cercar as mulheres quase como um campo de força de proteção e apoio", afirmou ela.

Outras estrelas presentes no jantar foram Dakota Johnson e Julianne Moore, além de Patrick Schwarzenegger, de "The White Lotus". O diretor Guillermo del Toro também estava presente.

"Se olharmos para os números, infelizmente, os números não mudam", disse a diretora francesa Coralie Fargeat, cujo sucesso de terror corporal "A Substência", dirigido por Demi Moore, obteve grande sucesso após a estreia em Cannes no ano passado.

"Precisamos realmente continuar fazendo grandes mudanças e não mudanças cosméticas", afirmou ela.

De acordo com os organizadores da Women in Motion, a participação de mulheres diretoras aumentou de 7,5% para apenas 13,6% entre os 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos entre 2015 e 2024.

Sete dos 22 filmes em competição este ano foram feitos por mulheres, incluindo um filme de Julia Ducournau, uma das três únicas mulheres que já ganharam o prêmio máximo da Palma de Ouro.