Mulher corajosa dá apavoro em Maristela e Juliano em 'Garota do Momento'

Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral) serão confrontados por Arlete (Bete Mendes) na novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

A costureira demora a aceitar que Valéria (Julia Stockler) está morta há anos. "Como é possível? Eu recebi uma carta da Valéria escrita de próprio punho junto com uma fotografia dela com a Isabel. A fotografia que a diaba da dona Zélia me roubou. Depois vieram os telegramas esses anos todos. Junto com um dinheirinho, pra ajudar nas contas", questiona.

Beatriz (Duda Santos) explica toda a verdade para Arlete. "Doutor Juliano e dona Maristela forjaram tudo pra senhora não desconfiar. A sua filha nunca foi para a Europa. Ela estava enterrada, esses anos todos, aqui no Rio de Janeiro mesmo", diz a protagonista.

Após aceitar que sua filha foi assassinada, a avó de Bia (Maisa) procura Juliano e Maristela. "Seus crápulas! Você vão pagar atrás das grades por tudo que fizeram!", grita a mulher.

O vilão não entende o que está acontecendo. "Ainda não leram o jornal de hoje? Encontraram os restos mortais da minha filha! Vocês mataram a Valéria e esconderam isso de mim por dezesseis anos! Covardes!", esbraveja.

