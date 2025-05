Milton Nascimento viaja pelos EUA de motorhome: 'Mais de 2.500 km'

Colaboração para Splash, no Rio

Milton Nascimento, 81, está provando que nunca é tarde para viver novas experiências.

O que aconteceu

Milton compartilhou fotos da viagem feita em um motorhome pelos Estados Unidos. Em uma das publicações mais recentes, o cantor celebrou com bom humor a reta final do passeio. "Depois de muitas horas e mais de 2.500 km rodados, estamos curtindo o nosso último destino: o Wyoming. Passamos pelo parque Grand Teton, e agora estamos explorando o parque Yellowstone. Quem aí me daria essa caroninha pela estrada?", escreveu na legenda.

As fotos mostram o artista empolgado. Milton compartilhou cliques em meio à natureza e lindas montanhas. "Diário de um aposentado", escreveu o cantor na legenda de uma das publicações.

Encantados, fãs e amigos admiraram a viagem. "Coisa maravilhosa a energia de vida de vocês, amigos", elogiou o cantor Jorge Vercillo. "Adoro", comentou Fafá de Belém. "Se o homem está feliz, o Brasil também está!", escreveu uma fã.