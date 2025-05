Mick Jagger aparece em fotos raras em post de Luciana Gimenez para o filho

Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, completou 26 anos neste domingo, 18. No Instagram, a apresentadora o homenageou em vídeo, exibindo imagens raras com o vocalista da banda Rolling Stones.

Luciana e Mick aparecem sorridentes lado a lado em registros da infância de Lucas. Em um vídeo, eles cantam juntos parabéns ao filho. Em outras imagens, o cantor se diverte com o menino.

A apresentadora e o vocalista do Rolling Stones se envolveram em 1998, quando ele ainda estava em um relacionamento com Jerry Hall, com quem já tinha quatro filhos. Sem ter namorado oficialmente Mick, Luciana descobriu a gravidez no ano seguinte.

No aniversário de Lucas, a apresentadora se declarou ao primogênito: "Vinte e seis anos se passaram desde o dia mais feliz da minha vida - o dia em que você nasceu e transformou tudo ao meu redor."

"Você é a razão do meu sorriso, da minha força, da minha vontade de ser melhor todos os dias. Ser sua mãe é meu maior projeto de vida, meu orgulho mais profundo, meu amor mais puro", escreveu.

Por fim, Luciana desejou ao filho "saúde, alegrias, aprendizados e muitos sorrisos". "Você merece tudo de mais bonito que a vida puder te dar. Te amo para sempre."