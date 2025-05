Meghan Markle compartilha quadro com fotos inéditas de família com Harry

Meghan Markle, 43, fez uma bonita homenagem a seu casamento de sete anos com o príncipe Harry, 40, que se completam hoje.

O que aconteceu

A Duquesa de Sussex publicou em suas redes sociais a foto de um quadro com vários registros importantes da vida do casal. Entre as imagens, há fotos de inéditas dos dois juntos e momentos com os filhos, Archie, 6, e Lilibet, 4, em diferentes idades.

Na legenda do post, ela agradeceu a todos os que torcem por sua felicidade ao lado de Harry. "Sete anos de casamento. Uma vida inteira de histórias. Obrigada a todos vocês (sejam ao nosso lado ou de longe) que nos amaram e apoiaram ao longo da nossa história de amor — nós os apreciamos. Feliz aniversário!"

Meghan Markle e Harry subiram ao altar em 19 de maio de 2018. Eles também não possuem mais funções na realeza britânica, já que renunciaram a seus postos junto à Coroa no início de 2020.