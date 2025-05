Mãe de Lexa se enfurece ao ter post sensual derrubado: 'Vê se pode'

Darlin Ferrattry, 46, não gostou nada de ter um post deletado de suas redes sociais após denúncias contra a carga de sensualidade das imagens publicadas.

O que aconteceu

A imagem removida mostrava a mãe de Lexa seminua para divulgar seu perfil adulto na Privacy. Ela lançou recentemente um projeto na plataforma, cuja assinatura custa R$ 49 mensais.

Revoltada, Darlin republicou a foto, agora com alguns 'detalhes' cobertos por um texto de desabafo. "Vou recolocar a foto mais 'cobertinha'. Denunciaram meus stories, que já estavam com 1 milhão de visualizações, acreditam?", protestou, no Instagram.

Ela também convidou os seguidores que não estão conformes com seus posts a deixarem de acompanhá-los. "Vê se pode! Se você não quer ver meus Stories, não vem ver, c*ralho!"