'Um senhor' e 'questionador': Angélica compara os filhos, Joaquim e Benício

Angélica, 51, falou sobre as diferentes personalidades dos filhos mais velhos, Joaquim, 20, e Benicio, 17, durante a adolescência.

O que aconteceu

A apresentadora definiu o primogênito como o "pai de todos". "O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor. (...) Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação", disse durante participação no podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra.

Já Benício, o filho do meio, é o que dá mais trabalho, por enquanto. "E o Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca".

Além de Joaquim e Benício, Angélica também é mãe de Eva, de 12 anos. Os três são frutos do relacionamento da apresentadora com Luciano Huck.