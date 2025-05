José de Abreu passa por transformação para protagonista de 'A Baleia'; veja

José de Abreu, 78, fala sobre encenar "A Baleia", filme de 2022 protagonizado por Brendan Fraser, no teatro.

O que aconteceu

Ator compartilhou a preparação para a peça. "O início de tudo. Preparando meu rosto, fazer o molde que foi usado para estudo das próteses que usarei em A Baleia, peça teatral que deu origem ao filme. Escrita em 2010 por Samuel D. Hunter (que escreveu também o roteiro do longa vencedor de 2 Oscars), a peça vem sido montada com enorme sucesso ao redor do mundo", declarou em seu Instagram ontem.

Artista ressaltou o desafio de dar vida ao protagonista. "Charlie é um dos personagens mais desafiadores da minha longa carreira de 57 anos, tanto física quanto psicologicamente. A busca da reconciliação com sua filha Ellie (adolescente revoltada e sem papas na língua, interpretada por Gabriela Freire) é comovente."

Também comentou sobre outros atores que compõem o elenco. Luiza Thiré interpreta a enfermeira Liz, Alice Borges dá vida à ex-esposa Mary e Eduardo Speroni atua como o missionário Thomas.

A peça estrelada por José de Abreu tem previsão de estreia em 6 de junho, no Teatro Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro. Luis Artur comanda a direção e tradução.