Grávida e prestes a dar à luz, ex-reality anuncia término de relacionamento

Raissa Barbosa, 34, anunciou que seu relacionamento amoroso com Paulo Castagnoli, 35, chegou ao fim.

O que aconteceu

A influenciadora digital informou que o cantor rompeu o namoro há cerca de uma semana, através do WhatsApp - atitude que a decepcionou. "Só vim esclarecer em respeito a todas as pessoas que me acompanham e torcem por mim porque, assim como compartilhei o namoro aqui, acho justo deixar claro que terminou", declarou, por meio do Instagram.

Raissa também criticou as atitudes de Paulo, ao tornar a separação pública, em tom de comemoração, no mesmo dia em que aconteceu. "No mesmo dia do término, ele achou de bom tom anunciar numa live, gritando 'tô solteiro', como se estivesse comemorando. Eu preferi o respeito e o silêncio, e esperei pelo menos uma semana para falar sobre."

Ela também pediu respeito aos amigos e seguidores neste momento delicado. "Já deixo avisado: não me venham falar nada sobre a vida dele. Obrigada pelo apoio de sempre."

Raissa Barbosa ficou conhecida ao participar de "A Fazenda 12" (Record). Ela está grávida de 35 semanas, de um relacionamento anterior ao que teve com Castagnoli.