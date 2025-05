Grávida do 3º filho, Rihanna surpreende ao lado de A$AP Rocky em Cannes

Rihanna, 37, e A$AP Rocky, 36, surpreenderam nesta tarde ao surgirem no tapete vermelho do Festival de Cannes.

O que aconteceu

O casal chegou no evento para acompanhar a première do filme "Highest 2 Lowes", dirigido por Spike Lee, no qual o rapper está presente no elenco. O longa-metragem é uma releitura do clássico romance policial japonês de mesmo nome, misturando música e muita ação.

Ao posar para os fotógrafos no local, Rihanna apareceu sorridente e evidenciou por diversas vezes sua barriga. A cantora fez a primeira aparição grávida de seu terceiro filho durante o Met Gala, no começo deste mês.

Ao usar um vestido azul com amarrações laterais, a artista evidenciou ainda mais o tamanho de sua barriga. Nas fotos, A$AP Rocky ainda demonstra carinho pela mulher, com quem ainda tem RZA Athelston Mayers, 3, e Riot Rose Mayers, 1.

Cannes 2025: Rihanna e A$AP Rocky aparecem de surpresa Imagem: Marc Piasecki/FilmMagic