Propriedades e espólio real: a fortuna pessoal do rei Charles 3º

O rei Charles 3º teve um crescimento de sua fortuna pessoal no último ano. Saiba qual é a estimativa de sua riqueza.

Fortuna do rei Charles 3º

Monarca soma cerca de R$ 4,34 bilhões. Com o valor, ele ocupa a 238ª colocação do ranking da "Lista dos Ricos", publicada anualmente pelo jornal The Sunday Times.

Fortuna pessoal do rei é motivo de debate. Bens ligados à monarquia são considerados propriedades da Coroa.

O jornal desconsiderou o Ducado de Lancaster e outros bens formais da fortuna do monarca. Joias, mobiliário e peças de arte também foram considerados como Coleção Real e desconsiderados da estimativa da fortuna do rei Charles 3º.

Propriedades Sandringham e Balmoral são bens exclusivos do rei. Os refúgios do membro da família real são avaliados em R$ 372 milhões e R$ 1,42 bilhão, respectivamente. Charles 3º também herdou parte do espólio — patrimônio deixado por entes antes da partilha dos bens — dos pais Rainha Elizabeth 2ª e o Príncipe Philip, que não foram revelados por sigilo dos testamentos.