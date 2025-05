Filme mexicano da Netflix 'anuncia' morte do Papa Leão 14; entenda

O filme mexicano "O Habitante" viralizou nas redes sociais após fazer uma espécie de 'prenúncio' da morte do Papa Leão 14, 69, recém-eleito para o cargo.

O que aconteceu

Uma matéria de telejornal assistida por um dos personagens da história anuncia a morte de Leão por septicemia (infecção bacteriana generalizada). "Segundo os primeiros relatórios emitidos pelo Vaticano, o Papa Leão 14 faleceu em decorrência de uma septicemia e de um colapso pulmonar irreversível, razão por que foi internado na semana passada", diz o âncora do informativo fictício. Esse trecho dura poucos segundos e acontece no terceiro minuto do longa, antes mesmo de seu título ser apresentado na tela.

O fato é curioso, principalmente porque "O Habitante" foi produzido oito anos antes de Leão assumir o Papado. Embora tenha estreado nos cinemas mexicanos somente em junho de 2018, o longa foi rodado ao longo de 2017 - contando, inclusive, com uma pré-estreia em outubro daquele ano, durante um festival de cinema na Catalunha.

O diretor do filme, Guillermo Amoedo, 42, atribui tal coincidência não a uma premonição, mas sim ao fruto de uma pesquisa que realizou sobre antigas profecias católicas. "Decidi usar trechos de antigas profecias, como as visões de São Malaquias e outras teorias envolvendo o pontífice — e, dessa pesquisa, surgiu o nome de Leão 14. Se as pessoas analisarem o filme com cuidado, certamente encontrarão muitas outras 'coincidências' além do nome do Papa", declarou ele ao jornal argentino Clarín.

"O Habitante" é um filme de terror focado em uma jovem vítima de possessão demoníaca. As protagonistas da história são María (María Evoli), Camila (Vanesa Restrepo) e Ana (Carla Adell), três irmãs que invadem uma casa para roubar e acabam se deparando com a jovem Tamara (Natasha Cubria) amarrada no porão. Ao decidir libertá-la e levá-la consigo, elas nem imagina que a aparente refém está, na verdade, possuída por uma perigosa entidade.