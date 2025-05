Filipa joga fora animal de estimação de criança em 'Dona de Mim'

No capítulo de terça-feira (20), da novela "Dona de Mim" (Globo), Jussara agradece a Kamila por salvar sua vida, e Marlon se encanta.

Filipa se livra do sapo de Sofia. Abel conversa com Filipa, que sofre com a situação de sua vida. Dara fracassa em sua apresentação na batalha, mas garante a Jeff que se reerguerá.

Pam teme que Kamila magoe Leo ao se relacionar com Marlon. Dedé conta aos colegas da escola que Marlon vai namorar sua mãe.

Danilo se insinua para Filipa. Filipa reúne sua coleção em caixas. Marlon e Kamila se aproximam ainda mais.